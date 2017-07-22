Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Balıkesir’de psikiyatri servisi hizmete girdi

Balıkesir’de sağlık sektöründeki eksikliklerin giderilmesi için yoğun bir çalışma içine girildi. Devlet Hastanesi Turgut Solak Ek Hizmet Binası’nda yer alan Psikiyatri Servisi, 40 yatak açık ve 20 yatak kapalı toplam üzere 60 yatak kapasitesi ile hizmet vermeye başladı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:26
Balıkesir’de psikiyatri servisi hizmete girdi

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Servet Kocaöz, “Hizmete giren bu kliniğimiz sayesinde, il dışına sevk yapılan akut psikiyatrik rahatsızlığı olan hastaları artık merkezimizde tedavi edeceğiz. Ek binamızda hastalarımızı konsülte edecek her branşta uzmanımız ve deneyimli Psikiyatri uzmanlarımız var. Bu hastalarımız için çok büyük bir avantaj” dedi.

Toplum ve Ruh Sağlığı konusunda başarılı çalışmaları ile bilinen Uzm. Dr. Umut Karasu ile Uzm. Dr. Naim Erhan Özgüler’in bu merkez de görev yapacağı açıklandı.

Geçtiğimiz hafta faaliyete başlayan merkez sayesinde il dışı hasta sevkinin ise önüne geçilirken, il dışından da ilk hasta sevki alındı.

Genel Sekreter Op. Dr. Servet Kocaöz, “Zorunlu kalmadıkça il dışına akut psikiyatrik hasta sevk yapmayacağız. Bundan sonraki hedefimiz evsiz kronik psikiyatrik hastaların kendi yaşamını idame ettirecek düzeye gelinceye kadar bakım ve eğitimini sağlayacak bir merkezi Balıkesir’imize kazandırmak olacaktır” diye konuştu.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:26
  1. Balıkesir
  2. Karasu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rektörlerden Mesaj Var
    1. Rektörlerden Mesaj Var
    2. HDP’ten kalleş tehdit: Tüm toplumsal..
    3. Şehir Artık Dragos'ta Dev Kampüste
    4. FETÖ'cüler kapı kapı geziyor!
    5. Sadece Eğitim Değil Değer De Verir..
    6. Şoke eden olay! Bakan ölümden döndü
    7. Saadet Partisi'nden Büyük Kudüs..
    8. Suudi Arabistan'dan hava saldırısı: 8..
    9. Yaz Spor Okulları’na rekor katılım
    10. Süper Lig’den amatöre
    11. Motosiklet tutkunları Niksar’da şov..
    12. Güreşte Türkiye’ye 1 altın daha
    13. 3. Uluslararası Rodosto Kupası Yelken..
    14. BMGK'ya Kudüs için acil toplanma çağrısı
    15. Yemen’de bin 828 kişi koleradan öldü
    16. Düzce Yağlı Güreşleri’ni finalde Recep..
    17. Reyhan Küçük yüzme finallerinde..
    18. Sivasspor hazırlık maçından..
    19. Gediz’e Termal Tatil Köyü
    20. Bakan Kurtulmuş, Ünye’de tendürük..
    ABD emretti: YPG ismini değiştirdi
    ABD emretti: YPG ismini değiştirdi
    FETÖ operasyonlarında sıra onlara geldi
    FETÖ operasyonlarında sıra onlara geldi
    Duş sonrası bunu yapan genç hayatını kaybetti
    Duş sonrası bunu yapan genç hayatını kaybetti
    Almanya'nın küstah tehdidine tokat gibi cevap!
    Almanya'nın küstah tehdidine tokat gibi cevap!