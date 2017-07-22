Balıkesir’de psikiyatri servisi hizmete girdi

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Servet Kocaöz, “Hizmete giren bu kliniğimiz sayesinde, il dışına sevk yapılan akut psikiyatrik rahatsızlığı olan hastaları artık merkezimizde tedavi edeceğiz. Ek binamızda hastalarımızı konsülte edecek her branşta uzmanımız ve deneyimli Psikiyatri uzmanlarımız var. Bu hastalarımız için çok büyük bir avantaj” dedi.

Toplum ve Ruh Sağlığı konusunda başarılı çalışmaları ile bilinen Uzm. Dr. Umut Karasu ile Uzm. Dr. Naim Erhan Özgüler’in bu merkez de görev yapacağı açıklandı.

Geçtiğimiz hafta faaliyete başlayan merkez sayesinde il dışı hasta sevkinin ise önüne geçilirken, il dışından da ilk hasta sevki alındı.

Genel Sekreter Op. Dr. Servet Kocaöz, “Zorunlu kalmadıkça il dışına akut psikiyatrik hasta sevk yapmayacağız. Bundan sonraki hedefimiz evsiz kronik psikiyatrik hastaların kendi yaşamını idame ettirecek düzeye gelinceye kadar bakım ve eğitimini sağlayacak bir merkezi Balıkesir’imize kazandırmak olacaktır” diye konuştu.