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Balıkesir'de otomobil ile otobüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 09:56
Balıkesir'de otomobil ile otobüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Hasan A. idaresindeki 10 H 9971 plakalı otomobil, Balıkesir-Çanakkale karayolu Hastane Kavşağı mevkisinde T.K'nin kullandığı 39 DZ 001 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Solmaz Altıntaş (47) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Hasan A. ve kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi ise araçta sıkışarak yaralandı.

İtfaiye ekiplerince kurtarılan yaralılar, 112 Acil Servis görevlileri tarafından olay yeri yakınındaki Edremit Devlet Hastanesine götürüldü.

Altıntaş'ın cesedi ise aynı hastanenin morguna konuldu.

Otobüs sürücüsü T.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 09:56
  1. Balıkesir
  2. Edremit
  3. otobüs
  4. otomobil
  5. trafik kazası
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