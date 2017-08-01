Balıkesir’de onlarca araç alev topuna döndü

Balıkesir Sanayi Sitesi 4. kapıda bulunan bir otopark işletmesinde çıkan yangında çok sayıda araç küle döndü. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, 112 ekipleri de tedbiren bekletildi. Dumanların şehrin muhtelif yerlerinden görüldüğü dikkat çekerken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.