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Balıkesir’de onlarca araç alev topuna döndü

Balıkesir’de bir otoparkta meydana gelen yangın paniğe sebep oldu. Onlarca aracın adeta alev topuna döndüğü yangın yürekleri ağza getirdi.

01 Ağustos 2017 Salı 16:43
Balıkesir’de onlarca araç alev topuna döndü

Balıkesir Sanayi Sitesi 4. kapıda bulunan bir otopark işletmesinde çıkan yangında çok sayıda araç küle döndü. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, 112 ekipleri de tedbiren bekletildi. Dumanların şehrin muhtelif yerlerinden görüldüğü dikkat çekerken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 16:43
  1. Balıkesir
  2. Yangın
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