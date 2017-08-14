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Balıkesir'de kayıp adamın kafatası bulundu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 24 Temmuz Pazartesi günü evinden ayrılıp Alayaka Kırsal Mahallesi yakınlarında kaybolan 79 yaşındaki şahıs ölü bulundu.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 14:48
Balıkesir'de kayıp adamın kafatası bulundu

24 Temmuz Pazartesi günü eşine tarlaya gideceğini söyleyerek evden ayrılan Demiral Güngör'ün cesedi parçalanmış olarak bulundu. 79 yaşındaki Güngör'ün evine yaklaşık 2 buçuk kilometre uzağında bir köylü tarafından kafatası bulundu.

Kafatasını bulan şahıs durumu jandarmaya haber verdi. Ekipler, şahsın kaybolan Demiral Güngör olduğunu tespit etti. Yaşlı adamın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp kurumuna gönderildi. Demiral’ın cesedinin vahşi hayvanlar tarafından parçalandığı tahmin ediliyor. 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 14:48
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