Balıkesir'de FETÖ operasyonu

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin kamu kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 33 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
31 ZANLI YAKALANDI
Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 31 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılıkça serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 18'i cezaevine gönderildi, 11'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.