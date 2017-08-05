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Balıkesir'de dünyanın en küçük bitkisi, zehir akan dereleri temizliyor

Balıkesir'de yoğun olarak rastlanan ve suyu temizleme özelliği olan su mercimeği üniversitenin flora çalışmaları kapsamında kayıt altına alındı

05 Ağustos 2017 Cumartesi 10:49
Balıkesir'de dünyanın en küçük bitkisi, zehir akan dereleri temizliyor

Suyu temizleme özelliği olan ve dünyanın en küçük bitkisi olarak bilinen su mercimeği, atık suların karışmasıyla zehirli hale gelen dereleri doğal yolla temizliyor. 2 santimetre boyunu geçmeyen su mercimeği, temizleme yönü ile doğal seleksiyona katkı sunuyor. 

 Balıkesir Üniversitesi (BAUN) Fen Edebiyat Fakültesi biyoloji Bölümünde görevli Öğretim üyesi Fatih Satıl, dünyanın en küçük bitkisi olarak bilinen su mercimeğine Balıkesir'de yoğun olarak rastlandığını söyleyerek, küçük bitkinin görevinin suyu temizlemek olduğunu söyledi. Balıkesir bitki florası konusunda araştırmalar yapan BAUN Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Satıl, literatürde dünyanın en küçük bitkisi olarak bilinen latince adı 'Lemna' olan ve halk arasında 'Su mercimeği' olarak bilinen bitkiye Balıkesir'de yoğun olarak rastlandığını ve flora çalışmaları kapsamında kayıt altına alındığını söyledi.

Prof. Dr. Satıl, "Balıkesir florası konusunda çalışmalar yapıyoruz. Su mercimeği de bizim kayıt altına aldığımız literatürde dünyanın en küçük bitkisi olarak geçen bir bitki çeşidi. Bu bitkinin kendisi küçük ama yaptığı işler oldukça büyük. Bunların boyları 0,2 milimetre ile 2 santimetre arasında değişebiliyor. Bu bitki yaşamı boyunca 20 kez çoğalma yeteneğine sahip" dedi.

  Dünyanın en küçük bitkisinin faydalarını anlatan Satıl, "Bu bitkiler sudaki atık maddeleri, ağır metalleri absorbe ederek suyun temizlenmesinde önemli role sahip. Bu özelliği ile Amerika'da, Belçika'da, Tayvan'da, Çin'de kullanılıyor. Atık sular bizim derelerimize, göllerimize karışabiliyor. Balıkesir bir tarım şehri ve kullanılan gübreler, ilaçlar sulara karışabiliyor. Bu suları biyolojik, kimyasal yollarla temizleyebiliyoruz. Bunların masrafları da olukça fazla oluyor. Elimizde bu küçük bitkiler de var. Sularımıza karışan bu kirleticileri, doğal yollarla bu bitkiler sayesinde sularımızı temizleme şansına sahibiz" dedi.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 10:49
  1. su mercimeği
  2. atık sular
  3. Çin
  4. Tayvan
  5. Belçika
  6. Amerika
  7. biyoloji
  8. Balıkesir
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