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Balıkesir'de 39 kaçak yakalandı!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen yabancı uyruklu 39 kişi yakalandı

10 Ağustos 2017 Perşembe 08:09
Balıkesir'de 39 kaçak yakalandı!

Güneş adası açıklarında, Ayvalık Sahil Güvenlik  botları tarafından sürat teknesiyle Midilli adasına gitmeye çalışan kişiler fark  edildi.

Ekiplerce durdurulan sürat teknesinde, aralarında kadın ve çocukların  da bulunduğu İran, Afganistan ve Suriye uyruklu 39 kişi yakalandı. Ekipler  tarafından organizatörlük yaptığı belirlenen 2 kişi de gözaltına alındı.
 
Kurtarıldıktan sonra Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen  kişilere insani yardımda bulunuldu.
 
Kaçakların buradaki işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi  Merkezine gönderileceği öğrenildi.
 
Öte yandan Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet  Müdürlüğü ekipleri, bu kişilerin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılmasıyla  ilgisi bulunduğu belirlenen 4 kişinin ev ve iş yerlerinde arama yaptı.
 
Operasyonda yakalanan 6 organizatör gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 08:09
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