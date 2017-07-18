Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

“Balıkesir sporda adını dünyaya duyuruyor”

Avrupa Şampiyonu ve Dünya ikincisi olan Türkiye Tekerlekli Sandalye U23 Milli Basketbol Takımı’nda yer alan Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol sporcuları Enes ve Halil ile Beşiktaş’a transfer olan ve yine Avrupa Şampiyonu olan A Milli Takımı’nda yeralan Uğur Toprak, Başkan Ahmet Edip Uğur’u ziyaret etti.

18 Temmuz 2017 Salı 19:35
“Balıkesir sporda adını dünyaya duyuruyor”

Avrupa Şampiyonu ve Dünya 2’incisi olan Türkiye Tekerlekli Sandalye U23 Milli Basketbol Takımı’nda yer alan Enes ve Halil ile Beşiktaş’a transfer olan ve yine Avrupa Şampiyonu olan A Milli Takımı’nda yer alan Uğur Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’u ziyaret etti. Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı antrenörü Alper Şentürk’ün de hazır bulunduğu ziyarette sporcular desteklerinden ötürü Başkan Uğur’a teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyespor sporcularının milli takımlarında yer almalarının büyük bir başarı olduğunu söyleyen Şentürk, milli takımların önce Avrupa, sonrada Dünya şampiyonalarında önemli başarılar elde ettiğini belirtti.

Uğur, “Güreşte süper ligdeyiz. Tekerlekli Basketbol Takımı Avrupa şampiyonu oldu. Demirezen boksta herkesi ezip geçiyor. Sporcularımız başarıdan başarıya koşuyor. Spora desteğimiz devam edecek” dedi.

Ziyaret sonunda basketçiler Başkan Uğur’a forma hediye etti.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 19:35
  1. Beşiktaş
  2. Türkiye
  3. Balıkesir
  4. Avrupa
  5. Sandal
  6. Büyükşehir Belediyespor
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyayı sarsacak transfer: 222 milyon euro
    1. Dünyayı sarsacak transfer: 222 milyon..
    2. Rusya korkusu bunu yaptırdı!
    3. Mercedes 3 milyon aracını geri çağırdı
    4. Nusaybin'de patlayıcı ve mühimmat ele..
    5. AK Parti MYK toplantısı sona erdi
    6. AB Bakanı Çelik: Katılım müzakereleri..
    7. Otomobille ambulansa çarpan alkolü..
    8. Yangın tatbikatına rüzgar engeli
    9. Çorum’da yetiştiricilere 100 adet..
    10. Irak'tan Rusya'ya çağrı: Bize destek..
    11. Askerliğini yaparken yatağa mahkum oldu
    12. 'Seni görevinin başında değil,..
    13. Hakkari'de bir PKK'lı terörist etkisiz..
    14. Başkan albayrak yağmurdan olumsuz..
    15. "Sagna’nın imzalamasını istiyorum"
    16. Van Büyükşehir Belediyespor’a orta..
    17. Bursa’da yolcu otobüsleri çarpıştı: 4..
    18. “Balıkesir sporda adını dünyaya..
    19. Onların kalbi daha hassas... Kırmayın!
    20. Yeşil listedeki PKK'lı imha edildi!
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!