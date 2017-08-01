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Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 23 gözaltı

Balıkesir merkezli 18 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda "ByLock" kullandıkları belirlenen 23 şüpheli gözaltına alındı.

01 Ağustos 2017 Salı 13:28
Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 23 gözaltı

Balıkesir merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda "ByLock" kullandıkları belirlenen 23 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma çerçevesinde Bursa, İstanbul, İzmir, Mersin, Kütahya, Kastamonu, Tokat, Yozgat, Antalya, Hatay, Bitlis, Kocaeli, Kahramanmaraş, Çanakkale, Malatya, Batman, Manisa ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Belirlenen 53 şüphelinin yakalanması için 64 ayrı noktada gerçekleştirilen operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen 23 kişi gözaltına alındı.

Firari 30 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Muhabir: Seyhan Kırıcı, Büşra Nur Özcan

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 13:28
  1. İstanbul
  2. Balıkesir
  3. Kocaeli
  4. Emniyet Müdürlüğü
  5. Antalya
  6. Bursa
  7. İzmir
  8. Kahramanmaraş
  9. Malatya
  10. Mersin
  11. Çanakkale
  12. Batman
  13. Manisa
  14. Hatay
  15. Çan
  16. Kütahya
  17. Yozgat
  18. Tokat
  19. Bitlis
  20. Kastamonu
  21. Mers
  22. Seyhan
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