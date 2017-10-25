Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon
FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan Hava Kuvvetleri'nde görevli 20 astsubaydan 6'sı tutuklandı.25 Ekim 2017 Çarşamba 10:20
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, ankesörlü, kontörlü telefonlarla örgütün mahrem imamlarıyla irtibat kurdukları iddiasıyla 16 Ekim'de Balıkesir, İzmir, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Ankara, Amasya, Çanakkale, Muş ve Batman'da gözaltında alınan 20 muvazzaf astsubayın işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.