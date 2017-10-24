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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 'istifa' kararını pazartesi açıklayacak

AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un pazartesi istifa edeceği söylendi.

24 Ekim 2017 Salı 15:09
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 'istifa' kararını pazartesi açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği belediye başkanları tek tek istifalarını açıkladı. İstifasını açıklamayan Balıkesir Belediye Başkanı kalmıştı.

PAZARTESİ İSTİFA EDİYOR

İstifası istenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur Pazartesi günü istifa edeceğini açıkladı.

İSTİFA EDEN BELEDİYE BAŞKANLARI

Dün de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Twitter'dan cumartesi günü istifa edeceğini açıklamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile başlayan istifa açıklamaları, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile devam etti.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 15:09
  1. Ahmet Edip Uğur
  • oflu babaoflu baba9 sa önce
    iyi kötü hizmetler vermişlerdir ama yerinde bırakmak lazım revizyon bütün büyük illerimize gerekiyoryenileme yenilik iyidir.
  • oflu babaoflu baba9 sa önce
    iyi kötü hizmetler vermişlerdir ama yerinde bırakmak lazım revizyon bütün büyük illerimize gerekiyoryenileme yenilik iyidir.
  • Arıza tespitArıza tespit15 sa önce
    Balıkesirli olarak gideceğine seviniyorum
  • Yunus 16Yunus 1616 sa önce
    Çok geç kaldı! Bu saatten sonra bu adam dan Davaya hayır gelmez! Dava nın Lideri 7 düvel düşman la uğraşıyor birde bunlarla uğraşıyor. Birde lidere bağlıyız, yanındayız deyip kendinize güldürmeyin.
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