Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’dan büyük müjde;
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Ak Parti Karesi İlçe Başkanlığının delege seçimi konuşmasında Balıkesirspor’un isim sponsorunun Baltok olacağını ve takımın adının Baltok Balıkesirspor olacağını müjdeledi. Ayrıca Balpark’ın tüm gelirini Balıkesirspor’a verileceğini açıkladı.22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:38
Ak Parti Karesi ilçesinin delege seçiminde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Balıkesirspor önemli açıklamalarda bulundu. Balıkesirspor’un 2017-2018 sezonunda isim sponsorunun Baltok olacağını açıkladı. Uğur, " Ben Balıkesir’i yaşıyorum. Ben Balıkesir’de edebiyat yapmıyorum. Yaşıyorum Balıkesir’e icraat yapıyorum. Baltok’u Balıkesirspor’a isim sponsoru yaptık. Şimdi fikstürde ne yazacak ’Baltok Balıkesir’ yazacak. Baltok’tan 5 milyon lira gelecek. Ayrıca Balpark’ı da Balıkesirspor’a sponsor yapacağım. Balpark’tan topladığımız paranın hepsini Balıkesirspor’a vereceğim. Balıkesirli hemşerilerimizin verdiği 2 lira, 3 lira belediyenin kasasına değil, Balıkesirspor’un kasasına girecek. Bundan sonra Balpark’a para ödemeyen utansın! Hiç demesin ’ben Balıkesirspor’u seviyorum diye’ Balpark’a verdiğin para artık Balıkesirspor’a gidecek" şeklinde konuştu.