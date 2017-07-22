Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’dan büyük müjde;

Ak Parti Karesi ilçesinin delege seçiminde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Balıkesirspor önemli açıklamalarda bulundu. Balıkesirspor’un 2017-2018 sezonunda isim sponsorunun Baltok olacağını açıkladı. Uğur, " Ben Balıkesir’i yaşıyorum. Ben Balıkesir’de edebiyat yapmıyorum. Yaşıyorum Balıkesir’e icraat yapıyorum. Baltok’u Balıkesirspor’a isim sponsoru yaptık. Şimdi fikstürde ne yazacak ’Baltok Balıkesir’ yazacak. Baltok’tan 5 milyon lira gelecek. Ayrıca Balpark’ı da Balıkesirspor’a sponsor yapacağım. Balpark’tan topladığımız paranın hepsini Balıkesirspor’a vereceğim. Balıkesirli hemşerilerimizin verdiği 2 lira, 3 lira belediyenin kasasına değil, Balıkesirspor’un kasasına girecek. Bundan sonra Balpark’a para ödemeyen utansın! Hiç demesin ’ben Balıkesirspor’u seviyorum diye’ Balpark’a verdiğin para artık Balıkesirspor’a gidecek" şeklinde konuştu.