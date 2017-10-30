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Balıkesir Belediye Başkanı istifa etti
İstifası istenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur istifa etti.
30 Ekim 2017 Pazartesi 17:09
Ayrıntılar geliyor...
Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 17:09
Edip Uğur
AK Parti
Balıkesir
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