Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Balıkesir Belediye Başkanı istifa etti

İstifası istenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur istifa etti.

30 Ekim 2017 Pazartesi 17:09
Balıkesir Belediye Başkanı istifa etti

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 17:09
  1. Edip Uğur
  2. AK Parti
  3. Balıkesir

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vatandaşa müjde, 1 Kasım'dan itibaren başlıyor
    1. Vatandaşa müjde, 1 Kasım'dan itibaren..
    2. Polonya’da bir bıçaklı saldırgan..
    3. Balıkesir Belediye Başkanı istifa etti
    4. Cinayet anı kameraya böyle yansıdı
    5. İspanya’da birlik yanlıların gösterisi..
    6. AK Partili belediye 'İyi Parti'ye dava..
    7. ABD’de uçakta yangın paniği
    8. Binlerce kişi aile mezarlıklarını ev..
    9. Açığa alınan polis memuruna ikinci zulüm
    10. Cam filmi yasaklandı… En çok onlara..
    11. Papa heykelinin haçı kaldırılıyor
    12. O ülkede "Türk Filmleri Haftası"..
    13. Yapay zeka ile bir saniyeden kısa..
    14. O ülkede Türk Demokratik Partisi bir..
    15. Taşkent metro hattının inşasına başlandı
    16. Trabzonspor'un eski hocası..
    17. Teslim ol çağrısına uydu, yüzünü..
    18. Sigara içmeyen çalışanlara fazladan..
    19. ÖSO komutanı açıkladı: Türkiye oraya...
    20. Katar Emiri: Bir metre yaklaşana on..
    İtirafçı polis: Gülen, Çin'e giderek ölecek...
    İtirafçı polis: Gülen, Çin'e giderek ölecek...
    İşte Öksüz'ün kardeşinin görevi!
    İşte Öksüz'ün kardeşinin görevi!
    FETÖ imamı itiraf etti: Yüzde 90'ı FETÖ'cü
    FETÖ imamı itiraf etti: Yüzde 90'ı FETÖ'cü
    İstifa sonrası Barzani'den ilk açıklama
    İstifa sonrası Barzani'den ilk açıklama
    Erdoğan'ın resti sonrası ilan yağmuru
    Erdoğan'ın resti sonrası ilan yağmuru
    İyİ Parti'den 'Osman Pamukoğlu' açıklaması
    İyİ Parti'den 'Osman Pamukoğlu' açıklaması
    'Ucuz et'te ayrıntılar netleşti, işte fiyatlar
    'Ucuz et'te ayrıntılar netleşti, işte fiyatlar