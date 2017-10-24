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Balıkesir Belediye Başkanı için son dakika açıklaması

Pazartesi günü istifa edeceği iddia edilen Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur için belediyeden yapılan açıklamada iddialar yalanlandı.

24 Ekim 2017 Salı 19:23
Balıkesir Belediye Başkanı için son dakika açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifası istenen başkanlar içinde yer aldığını açıkladığı üç başkandan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe dün istifa etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek cumartesi istifa edeceğini açıkladı. İstifası beklenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un kararı ise bilmeceye dönüştü.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un ise pazartesi günü istifa edeceğini iddia edilmişti.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Haberler üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı. DHA'nın geçtiği habere göre Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Başkan Uğur'un hakkındaki istifa haberlerinin televizyondan izlendiği, haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 19:23
  1. Ahmet Edip Uğur
  2. balıkesir belediye başkanı
  • AhmetAhmet10 sa önce
    Başkan haklı suçu varsa cezalandırın bizim oylarımızla gelenler neden birilerinin istekleriyle gidiyorlar suçlarını bilmek bizim hakkımız değil mi maden suçu var neden içeri tıkmıyorsunuz
  • abidin kayaabidin kaya11 sa önce
    ben bunlardaki koltuk sevdasını anlamış değilim. bu koltuk bu kadarmı tatlıya anlamak mümkün değil. demekki AK Partide aday gösterirken bu kepazeleri iyi etüd edememiş.
  • SedaSeda11 sa önce
    Adama bak ya resmen sıkıysa bıraktırındiyo...Başarılı olsaydınız adam size gidin der miydi Oylar düştü hepimiz farkındayız Ne yalan söyleyimsancaktepe yide değiştirinBu sene oy vermicem bizim tapularımı zı etmiyorHer sene fiyatı ikiye katılıyorlar sonra bizden dünyanın parasını alıcaklar.soruncada hatalı biz.niye ben oy veriyimki 20 senedir bir tapu veremediler ya.çocuktum şimdi ben evlenip çocuk yapicam hala tapu yok artık oda çocuk doğurur tapuyu kim alırsa çerçeve yapar asar.
  • Yunus 16Yunus 1611 sa önce
    Lidere direniyor, Bu saatten sonra da istifa etme! Zaten hepiniz de fetö şüphesi var! Seninki iyice tescillendi. Başta savcıların önü açılacaktı. Memura gelince savcı polis var. Başkanlara gelince yok.
  • SavasSavas12 sa önce
    .... istifa edeceksin eninde sonunda. Sen kimin itisinki reise itaatsizlik ediyosun?
  • EmekliEmekli12 sa önce
    Allah.in adaleti.
  • tuzcutuzcu12 sa önce
    bravo başkan sakın tv izleme
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