Balıkesir Belediye Başkanı için son dakika açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifası istenen başkanlar içinde yer aldığını açıkladığı üç başkandan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe dün istifa etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek cumartesi istifa edeceğini açıkladı. İstifası beklenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un kararı ise bilmeceye dönüştü.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un ise pazartesi günü istifa edeceğini iddia edilmişti.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Haberler üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı. DHA'nın geçtiği habere göre Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Başkan Uğur'un hakkındaki istifa haberlerinin televizyondan izlendiği, haberlerin doğru olmadığını açıkladı.