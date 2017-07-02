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Balıkesir 45 dereceyi gördü

Bir süredir etkisini hissettiren Kuzey Afrika sıcakları, Ege’yi kasıp kavuruyor. Balıkesir’de hava sıcaklığı bugün rekorla 45 dereceye kadar yükseldi.

02 Temmuz 2017 Pazar 10:13
Balıkesir 45 dereceyi gördü

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde nemin de etkisiyle sıcaklığın daha fazla hissedildiği öğrenildi. Gerekmedikçe dışarıya çıkmama konusunda uyaran uzmanlar, “Özellikle 10.00-16.00 saatleri arasında sıcak çarpması, özellikle tansiyon düşüklüğü ile birlikte ortaya çıktığında bilinç kaybı, bayılma, mide bulantısı, görme bozuklukları gibi sorunlara yol açabilir” şeklinde konuştular.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 10:13
  1. Balıkesir
  2. Afrika
  3. Ege
  4. Burhaniye
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