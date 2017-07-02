Balıkesir 45 dereceyi gördü

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde nemin de etkisiyle sıcaklığın daha fazla hissedildiği öğrenildi. Gerekmedikçe dışarıya çıkmama konusunda uyaran uzmanlar, “Özellikle 10.00-16.00 saatleri arasında sıcak çarpması, özellikle tansiyon düşüklüğü ile birlikte ortaya çıktığında bilinç kaybı, bayılma, mide bulantısı, görme bozuklukları gibi sorunlara yol açabilir” şeklinde konuştular.