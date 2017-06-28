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Balıkçılık bitti, fide satışı başladı

Muş’ta eski hal civarında balıkçılık yapan esnaf, balık sezonu bittiği için sebze fidesi satışına başladı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 12:23
Balıkçılık bitti, fide satışı başladı

Kış mevsimde yaklaşık 6 ay boyunca balık satışı yaptıklarını belirten İsmail Altun isimli esnaf, balık mevsiminin bitimiyle birlikte sebze fidesi satışına başladıklarını söyledi. Sebzenin fidesini 1 liradan sattığını söyleyen İsmail Altun, son yıllarda sebze fidesine rağbet arttığını kaydetti. Genelde domates, biber ve patlıcan fidesi satışı yaptıklarını ifade eden Altun; "Ağırlıkta balık satışı yapıyorum. Sonbahar ve ilkbahar mevsimleri arasında balık satışı yapıyorum. Son 5 yıldır da sebze fidesi satışına başladım. Bu muhitteki bütün balıkçılar bu mevsimde sebze fidesi satışı yapıyor. Çünkü bu mevsimde balık satışı pek yapılmaz. Biz de sebze fidesi satıyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 12:23
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