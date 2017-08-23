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Balıkçılar sezonu birkaç gün gecikmeli açacak

Balıkçılar bayram sebebiyle 2-3 Eylül günü denize açılacak.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 09:41
Balıkçılar sezonu birkaç gün gecikmeli açacak

Denizlerde avlanma yasağının sona ereceği 1 Eylül'ün Kurban Bayramı'nın ilk günü olması nedeniyle balıkçılar, birkaç gün gecikmeli olarak denize açılmaya hazırlanıyor.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan avlanma yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erecek. Av yasağının sona ermesine kısa süre kala balıkçılar, son hazırlıklarını tamamlıyor. Su ürünlerinde av yasağının 15 Nisan'da başlamasının ardından teknelerini kıyıya çeken balıkçıların yeni sezon hazırlığı, 1 Eylül yaklaştıkça hızlandı. İmece usulüyle yırtılan ağlarını onaran, teknelerinin yıpranan bölümlerini tamir eden balıkçılar, denize açılacakları 1 Eylül'ün Kurban Bayramı'nın ilk günü olması nedeniyle birkaç gün gecikmeli olarak denize açılmaya hazırlanıyor.

Ordu’nun Perşembe ilçesi Kışlaönü Balıkçı Barınağı'nda da balıkçılar bir yandan ağlarını onarırken bir yandan denize açılacakları günü heyecanla bekliyor. 50 yıllık balıkçı Murat Çelenk, yeni sezon öncesi heyecanlı olduğunu ancak Kurban Bayramı sebebiyle bir iki gün gecikmeli olarak denize açılacaklarını söyledi. Murat Çelenk, “1 Eylül’de denize açılacağız ama aynı gün Kurban Bayramı başlıyor. Tuttuğumuz balıklar Kurban bayramı sebebiyle tezgahta kalır. Yani 1 Eylül’de balığa çıkarsak yazık olur. Onun için ayın 2’sinde denize açılacağız” dedi.

Murat Çelenk, geçen yıl yaşanan palamut bolluğu yaşandığını hatırlatarak, “Bu yıl palamut bolluğu yaşanmayabilir. Ama çinekop, istavrit, lüfer ve hamsi bu yıl çok olacak” diye konuştu.

Balıkçı Sinan Çetin de her yıl 31 Ağustos gecesi denize açıldıklarını ancak bu yıl bayram sebebiyle bir kaç gün gecikmeli açılacaklarını belirterek, “Kurban bayramı balık avını etkiler. O sebeple biz 3 Eylül günü çıkacağız” diye konuştu.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 09:41
  1. balıkçı
  2. bayram
  3. Ordu
  4. Sinan Çetin
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