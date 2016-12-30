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Balıkçılar bile şok oldu… Bu dev nehirden çıktı!

Samsun'da üç dev yayın balığı yakalandı. Bu devler karşısında balıkçılar bile şaştı kaldı.

Balıkçılar bile şok oldu… Bu dev nehirden çıktı!
Eklenme: 30 Aralık 2016, 15:50
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Samsun'da uzunlukları 2 metreye yakın 3 dev yayın balığı yakalandı.

Devasa yayın balıkları, dün akşam Kızılırmak Nehri ve bazı göletlerde balıkçılar tarafından avlandı. Yayın balığını Kızılırmak'ta yakaladıklarını söyleyen Atakumlu balıkçı esnafı Yıldıray Çağlayan, "Kefal sürüsünün altında yakaladık. 195 santim uzunluğunda. 73 kilo geliyor. Daha önce büyük bir yayın yakalamıştım ama bunun kadar değildi. Yakaladığım en büyük balık bu. Birazdan keserek kilosu 25 liradan satışa sunacağız. Yayın balığının her şeyi olur. Kuyruk kısmı yağlıdır. Kafa tarafından çok güzel çorba olur. Izgara, buğlama, tavası, şişi olur. Orta yağlı bir balık olduğu için her şekilde pişirilir" dedi.

İlkadım ilçesinde 1 metre 80 santim uzunluğundaki balığı satışa sunan Batuhan Çağlayan ise bu sene dev yayın balıklarının az olduğunu ve dev yayın balıklarının kilosunu 20 liradan sattıklarını ifade etti.

1 metre 70 santim uzunluğundaki balığı Kavak ilçesindeki gölde yakaladıklarını dile getiren balıkçı Kurtça Aydın da balığı tezgaha koyar koymaz sattıklarını belirterek kilosunu 15 liradan verdiklerini söyledi.

 

 
Etiketlersamsunbalıkyayın balığıAydınÇağlayanKızılırmak
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