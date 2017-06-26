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Balık tutmak için gölete giden 2 genç hayatını kaybetti

Ankara’da balık tutmak için gittikleri gölette suya düşen genç ile onu kurtarmak isteyen arkadaşı boğularak hayatını kaybetti.

26 Haziran 2017 Pazartesi 15:33
Balık tutmak için gölete giden 2 genç hayatını kaybetti

Olay, gece saatlerinde Sincan’da meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Özben (26), Hacı Abdullah Kayabaş (19) ve Ümit Özben isimli üç arkadaş, otomobilleriyle balık tutmak için Temelli Anadolu Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) içinde bulunan gölete gitmek istedi. Bölgedeki güvenlik görevlisinin izin vermemesi üzerine 3 arkadaş otomobillerini başka bir yere park ederek kaçak olarak gölete geldi. Balık tutarken gençlerden biri suya düşünce diğer arkadaşı da onu kurtarmak için suya atladı. Dışarıda bekleyen Ümit Özben, arkadaşları suyun içinde gözden kaybolunca itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeye bağlı sualtı ekipleri, gölette kaybolan İsmail Özben ve Hacı Abdullah Kayabaş’ı arama çalışmalarına başladı. Bir süre sonra iki gencin cansız bedenleri itfaiye erleri tarafından sudan çıkarıldı. Ekipler, çıkarılan gençlerden birinin eline olta kancasının battığını ve misina ipine dolandığını tespit etti. Cesetler, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından cenaze aracına ile morga götürüldü.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 15:33
  1. Ankara
  2. Organize Sanayi Bölgesi
  3. Ab
  4. Hac
  5. Sincan
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