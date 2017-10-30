Balık ölümleri nedeni ile elektrikleri kesildi

Telangana hükümetinin konuyla ilgili harekete geçmesi üzerine Kirlilik Kontrol Kurulu'nun (Pollution Control Board / PCB) verdiği emirle, Hyderabad eyaletindeki Kazipally bölgesinde aktif olan 14 ilaç şirketinin elektriği kesildi.

Yerel haberlere konuşan Telangana Devleti Kirlilik Kontrol Kurulu bölgesel görevlisi ve çevre mühendisi B. Raghu, "Vivin Laboratories, Kekula Pharma ve Total Drugs dahil olmak üzere 14 ilaç şirketinin elektriği kesildi.

Karar, Kazipally bölgesinde bulunan Gandigudem Nehri'ndeki balıkların ölümü sebebiyle verildi. Şirketler verilen güvenlik önlemlerini aldıktan sonra, eylem yapma izinlerini geri vereceğiz" dedi.

Ekim ayının başında görevliler, birçok lakh balığının iki gün gibi kısa bir sürede kıyıya vurduğunu ve bu durumun geçimini nehirden sağlayan balıkçılara milyonlar kaybettirdiğini söyledi.

Elektrik kesiminin, PCB'in Gandigudem Nehri'ni kirletmeleri sebebiyle içinde ilaç şirketleri de yer alan 29 şirketin 1.03 milyon rupi tazminat ödemeleri kararından sonra gerçekleşmesi, bölgedeki kirlilik sorununun altını çiziyor.