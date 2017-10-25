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Balık fiyatları neden düşmüyor?

2 aydır av yasağı olmamasına rağmen balık fiyatlarının düşmemesi dikkat çekiyor. Uzmanlar, yanlış avlanmanın bunun en önemli sebebi olduğunu belirtiyor.

25 Ekim 2017 Çarşamba 12:31
Balık fiyatları neden düşmüyor?

Eylül ayı başında av yasağının bitmesinin ardında balıkçı teknelere denizlere açıldı. Av yasağının bittiği tarihlerde kurban bayramının olması, havaların istendiği şekilde gitmemesi gibi sebeplerle balıkçılar istedikleri kadar balıkla geri dönememiş, balıkçı tezgahları tam anlamıyla dolmamıştı. Eylül ayının ortalarında İstanbul Beşiktaş’taki balık pazarında fiyatların oldukça yüksek olduğu gözlenmişti.

Bu sürenin üzerinden yaklaşık 1 ay  geçmesine rağmen balık pazarında farklı bir görüntü yok. 1 ay önce balık fiyatlarının düşeceğini söyleyen esnaf, fiyatların hala düşmediğini, denizden yeteri kadar balık gelmediğini söyledi. Ava giden balıkçıların henüz istenilen kadar balıkla dönemediğini söyleyen bir balıkçı, “Sezon öncesi ‘Denizlerde balık bol’ dediler. Ancak tezgâha balık gelmiyor” dedi. Bir başka balıkçı ise fiyatların bu dönemlerde fiyatların daha düşük olması gerektiğini söyledi.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Tuncay Sagun da denizlerde balığın az olmasının sebebinin iklim şartları olduğunu söyledi. Havaların çok sıcak gittiğine dikkat çeken Sagun, “Balık daha gelmedi. Denizlerimizdeki balıklar göç balığıdır. Kalıcı balıklar ise az. Şu anda balık olmamasının sebebi tamamen doğa ile alakalı” dedi.

BAZILARI DENİZLERDE KATLİAM YAPIYOR

Sadece Türkiye’de değil, dünyada balığın azaldığını ifade eden İstanbul Bölgesel Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal, “Bilinçli ülkelerde durum biraz daha idare ediyor. Ancak bizde bilinçli avcılık yok. Yasadışı olarak avlananlar var. Işıkla avcılık yapılıyor. Balıkları ışık altında toplayıp daha fazla balık yakalıyor. 15 günde tutulması gereken balığı, 3 günde yakalıyorlar. Hala bazı yerlerde dinamitle balık avlandığı iddiaları var. Bu bir katliamdır. Bu sene balıkçılık çok kötü durumda. Böyle devam ederse balık olacağa da benzemiyor. Umarım bu sadece sıcak havaların etkisidir. Yoksa halimiz kötü” dedi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 12:31
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  • MurtazaMurtaza48 dk önce
    Hükümet denetleme kontrol zayıf katirilyonda balık çıksa denetimsiz piyasada fiyat düşmez
  • RizeliRizeli8 sa önce
    Rizede gunluk taze hamsini kilo 5 lira afiyetle yiyoruz..
  • pirana61pirana619 sa önce
    yani kimse yüksek mazot fiyatını yüksek vergileri kabahatli bulmuyor öylemi yapmayın yahu yapmayın
  • Turgay OsmanliTurgay Osmanli9 sa önce
    Buzhane icat oldu fiyatlar şahane oldu. Nisanda avlanma yasağı başlasın siz o zaman görün tezgahlardaki buzhane balıklarını! Hamsi 20 tl den satışı varken niye piyasaya bol hamsi sevk edilerek millet ucuz yesin ki!
  • İsmayılİsmayıl10 sa önce
    Neyin fiyatı düşüyor ki balığın ki düşsün
  • umurumur10 sa önce
    balik lobisi!
  • NAZİR ÖZDEMİRNAZİR ÖZDEMİR10 sa önce
    BENCE BUNUNDA MAFYASI VAR++++STOK
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