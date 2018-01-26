Balık fiyatları cep yakıyor

İHA-Fiyatların yüksek olmasını denizden balığın çıkmamasına bağlayan balıkçılar, hamsi fiyatının bu yıl 10 TL’den aşağı düşmeyeceğini söylerken vatandaşlarda ucuz hamsi yemeyi özlediklerini ifade ettiler. Gürcistan’ın Poti Limanında olan balıkçı Mustafa Mollaoğlu, “Biz Türkiye’nin kahramanlarıyız. Bizler vatandaşlarımızın balık yemesi için varız. Türk halkının hamsi yemeleri, hamsisiz kalmamaları için buralardayız” dedi.

Poti Limanından hamsi avı için günlük ava çıktıklarını söyleyen Mollaoğlu, “Hamsi avı için ülkemizden buraya kadar geldik. 20 Türk balıkçısı arkadaşımızla buraya geldik ve ilk geldiğimizde hamsi denizden güzel çıkıyordu. Fakat son zamanlarda istediğimiz seviyede çıkmıyor. Şu anda burada beklemedeyiz. Bu aralar havalardan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Türk halkının hamsi yemeleri, hamsisiz kalmaları için buralardayız. Buraya kadar gelip avlanmak gerçekten çok zor. İki komşu devlet anlaşmalı geldik buraya. Gerçekten zorluk çekiyoruz. Başka bir ülkenin sularında avcılık yapıyoruz. Her şey kurallı, denetimli bizim ülkemizde olduğu gibi. Bekleme anında gemilerimizin bakımı, ağların tamiratı gibi işleri yapıyoruz. Avladığımız hamsileri Artvin Hopa Limanına buradan kasalayarak gönderiyoruz. Oradan da Türkiye’nin her yerine dağılıyor. Buradan Hopa Limanına taşıma gemileri ile 4 saat süren bir yolculuk sonrası ulaştırıyoruz balıkları. Türk halkı bizleri unutmasın” diye konuştu.

“BİZLER AV YAPMASAK NORVEÇ’TEN BALIK GELECEK”

Denizden balık çıkmadığı zaman akademisyenlerin Türk balıkçılarını suçladığına dikkat çeken Mollaoğlu, “Biz Türkiye’nin kahramanlarıyız. Bizler vatandaşlarımızın balık yemesi için varız. Bizi suçlamışınlar, bir şey sorulacaksa eski balıkçılara gelip bilgi alabilirler. Ocağın son günlerine yaklaşıyoruz fakat halen havanın durumu belli. Doğal denge bozuluyor. Sular soğumadı ve hamsiler açık sulardan direk geçiş yapıyor. Bizleri hemen suçlamaları çok basit. Bizler av yapmasak Norveç ülkesinden mi balığı getirtecekler de vatandaşlara yedirecekler? Hocaların talihsiz açıklamaları bizi üzüyorlar” diye konuştu.



Tezgahlarda balık satan Ahmet Aygün yaptığı açıklamada, “Hamsiyi şu anda 15 TL’den satıyoruz. Hamsi Gürcistan bölgesinden geliyor. Fiyatlara genel olarak baktığımızda düşeceğini söylemek mümkün değil. Fiyatlar bir ara 10 TL’ye kadar indi ama yine fiyatlar balığın denizdeki durumuna göre yükseldi. Bu durumda vatandaşların alım gücünü etkiliyor. 15 TL gerçekten vatandaşlara ağır geliyor. Fındık ile kıyaslıyorlar vatandaşlarımız. Tezgahlarımızda fazla balık çeşidi yok” ifadelerini kullandı.

Hamsi ile mezgit balığının en çok satılan balık olduğunu söyleyen balıkçı Uğur Aygün ise, “Hamsiyi 15, mezgidi 10 TL’den satıyoruz. Yılbaşından sonra balık fiyatları düşer diye ümit ediyorduk fakat avlanma olmadığı için ister istemez fiyatlar yüksek oldu. Vatandaşlarımız bu fiyatlara biraz tepki göstererek pahalı olduğunu söylüyorlar” dedi.

Vatandaşlar da balık fiyatlarının çok yüksek olduğunu söyleyerek, “Hamsi pahallı. İstediğimiz kadar alamıyoruz. Hamsi fiyatları 10 TL olsa yine alırız. Et fiyatına neredeyse yanaştı. Doyurmalık değil göstermelik alıyoruz” diye konuştular.