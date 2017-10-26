Balık fiyatları bir türlü düşmüyor, nedeni ise...

1 Eylül itibariyle balık sezonunun açılmasıyla birlikte balıkçı tekneleri denize açılmaya başladı. Çeşit çeşit balıklar tezgâhları süslüyor. Kasalarca balıklarla geri dönen balıkçıların en çok dikkat etmesi gereken konuların başında ise ‘balık boyları’ geliyor.

AVLANABİLİR BALIK BOYLARI AÇIKLANDI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü de balıkçılar için avlanabilir balık boylarını açıkladı. Gelecekte de denizlerde daha çok ve daha bol balık olması için balık boylarına çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten yetkililer, balıkçılar avcılık kurallarına uyarsa, hem balık neslinin deva edeceğini, hem de balık sayısının artacağına dikkat çekti.

Açıklanan ölçülerden küçük balıklara yakalayanlara ise 1380 sayılı Su Ürünleri Kanuna aykırı davrandıkları için ceza kesiliyor. Yakalanan balıklara ise el konuluyor.

İşte avlanabilir balıkların asgari boy ölçüleri;

Hamsi 9 cm

Tekir 11 cm

Sardalya 11 cm

Barbunya 13 cm

İstavrit 13 cm

Mezgit 13 cm

Lüfer 20 cm

Palamut 25 cm

Bakalyaro 25 cm

Kalkan 45 cm

Lagos 45 cm

Kılıç balığı 125 cm

BALIK FİYATLARI DÜŞMÜYOR

İstanbul Karaköy Balık Pazarı’nda hamsinin kilosu 15-20 TL, istavritin kilosu 10-20 TL, palamutun kilosu ise 10-25 TL arası fiyatlardan tezgâhlardaki yerini aldı. Bir türlü düşmeyen balık fiyatları nedeniyle tezgahlar boş kalırken balıkçılar da, fiyatların pahalı olması dolayısıyla işlerinin kötü olduğunu belirtiyorlar.

İşte İstanbul’da güncel balık fiyatları;

Ürün Birim En Düşük Fiyat En Yüksek Fiyat

Çipura Kilogram 15,00 15,00

Hamsi (Karadeniz) Kutu 70,00 80,00

Hamsi (Karadeniz) Kilogram 15,00 20,00

İspendek Kilogram 20,00 30,00

İstavrit Kutu 120,00 140,00

İstavrit Kilogram 10,00 15,00

İthal Uskumru Kilogram 5,00 6,00

Kefal Kasa 40,00 60,00

Kofana Adet 50,00 70,00

Kolyoz Kutu 80,00 120,00

Levrek Kilogram 17,00 17,00

Lüfer Adet 30,00 30,00

Lüfer (Akdeniz) Kilogram 20,00 30,00

Lüfer (Çanakkale) Adet 20,00 20,00

Norveç Somonu Kilogram 33,00 33,00

Palamut (4'lü) Çift 40,00 60,00

Palamut (5'li) Çift 40,00 60,00

Palamut (6'lı) Çift 20,00 40,00

Palamut (7'li) Çift 20,00 20,00

Palamut (8'li) Çift 15,00 20,00

Sardalye Kutu 30,00 50,00

Somon Kilogram 12,00 12,00

Torik Çift 200,00 200,00

Torik (Çanakkale) Çift 200,00 200,00

Uskumru Kutu 350,00 450,00

Vanoz Kasa 70,00 90,00

Zargana Kasa 40,00 60,00