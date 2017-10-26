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Balık fiyatları bir türlü düşmüyor, nedeni ise...

Av yasağının 1 Eylül’de sona ermesine rağmen balık fiyatları istenilen bir seviyeye düşmedi. Bunun en önemli nedeni yanlış avlanma olduğu belirtiliyor.

26 Ekim 2017 Perşembe 08:31
Balık fiyatları bir türlü düşmüyor, nedeni ise...

1 Eylül itibariyle balık sezonunun açılmasıyla birlikte balıkçı tekneleri denize açılmaya başladı. Çeşit çeşit balıklar tezgâhları süslüyor. Kasalarca balıklarla geri dönen balıkçıların en çok dikkat etmesi gereken konuların başında ise ‘balık boyları’ geliyor.

AVLANABİLİR BALIK BOYLARI AÇIKLANDI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü de balıkçılar için avlanabilir balık boylarını açıkladı. Gelecekte de denizlerde daha çok ve daha bol balık olması için balık boylarına çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten yetkililer, balıkçılar avcılık kurallarına uyarsa, hem balık neslinin deva edeceğini, hem de balık sayısının artacağına dikkat çekti.

Açıklanan ölçülerden küçük balıklara yakalayanlara ise 1380 sayılı Su Ürünleri Kanuna aykırı davrandıkları için ceza kesiliyor. Yakalanan balıklara ise el konuluyor.

İşte avlanabilir balıkların asgari boy ölçüleri;

Hamsi 9 cm

Tekir 11 cm

Sardalya 11 cm

Barbunya 13 cm

İstavrit 13 cm

Mezgit 13 cm

Lüfer 20 cm

Palamut 25 cm

Bakalyaro 25 cm

Kalkan 45 cm

Lagos 45 cm

Kılıç balığı 125 cm

BALIK FİYATLARI DÜŞMÜYOR

İstanbul Karaköy Balık Pazarı’nda hamsinin kilosu 15-20 TL, istavritin kilosu 10-20 TL, palamutun kilosu ise 10-25 TL arası fiyatlardan tezgâhlardaki yerini aldı. Bir türlü düşmeyen balık fiyatları nedeniyle tezgahlar boş kalırken balıkçılar da, fiyatların pahalı olması dolayısıyla işlerinin kötü olduğunu belirtiyorlar.

İşte İstanbul’da güncel balık fiyatları;

Ürün                               Birim          En Düşük Fiyat            En Yüksek Fiyat

Çipura                             Kilogram             15,00                                   15,00

Hamsi (Karadeniz)          Kutu                    70,00                                   80,00

Hamsi (Karadeniz)          Kilogram             15,00                                   20,00

İspendek                         Kilogram              20,00                                  30,00

İstavrit                             Kutu                    120,00                                140,00

İstavrit                             Kilogram             10,00                                   15,00

İthal Uskumru                 Kilogram              5,00                                     6,00

Kefal                               Kasa                    40,00                                   60,00

Kofana                            Adet                     50,00                                   70,00

Kolyoz                            Kutu                      80,00                                 120,00

Levrek                            Kilogram               17,00                                  17,00

Lüfer                               Adet                     30,00                                   30,00

Lüfer (Akdeniz)              Kilogram               20,00                                   30,00

Lüfer (Çanakkale)          Adet                     20,00                                   20,00

Norveç Somonu            Kilogram               33,00                                   33,00

Palamut (4'lü)                  Çift                      40,00                                   60,00

Palamut (5'li)                   Çift                      40,00                                   60,00

Palamut (6'lı)                   Çift                      20,00                                   40,00

Palamut (7'li)                   Çift                      20,00                                    20,00

Palamut (8'li)                   Çift                      15,00                                    20,00

Sardalye                          Kutu                    30,00                                    50,00

Somon                            Kilogram             12,00                                    12,00

Torik                                 Çift                      200,00                               200,00

Torik (Çanakkale)             Çift                      200,00                               200,00

Uskumru                          Kutu                   350,00                                450,00

Vanoz                               Kasa                   70,00                                  90,00

Zargana                           Kasa                   40,00                                   60,00

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 08:31
  1. balık fiyatları
  2. istanbul balık fiyatları
  • VatandasVatandas15 dk önce
    Ha Ha düstü.Dolari avroyu gördünüz.Balik fiyati düstü diye Bizi...
  • Ahmet KoçakAhmet Koçak2 sa önce
    bu şartlar her sene var.ama pahalı balık bu sebeplerle bağdaştırılıyor.hep bir bahane var.ya balık yağlanmaz,ya balık kaçar,ya hava şartları iyid değil denir.aynı et gibi birileri,vatandaş sağlıklı beslenmesin diye oyun oynuyor.devlet buna bir türlü dur diyemiyor.
  • ObjektifObjektif2 sa önce
    10 sene evvel 20 liraya ortalama 10-12 tane ala balık alırdım.
  • Şamil DagŞamil Dag3 sa önce
    Düşdsü Düşdü Koşun balık pazarına Fiatlar düşdü. ....
  • Tayfur ÖZERTayfur ÖZER3 sa önce
    Kırsal ve varoşun nasıl olsa bunlarla hiç işi yok. Bari bizim aklımızla alay etmeyin. Yirmi sene sonra bu ve buna benzer haberleriniz belki de müzelerde sergilenecek.
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