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Balık fiyatları altınla yarışıyor

İstanbul'da etkili olan soğuk hava balık fiyatlarını vurdu. Geçen sezon 150 lira olan torik çiftinin fiyatı 350 liraya yükselerek çeyrek altını solladı.

Balık fiyatları altınla yarışıyor
Eklenme: 29 Aralık 2016, 19:57
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Soğuk havanın etkisiyle İstanbul'da balık fiyatlarında artış yaşanırken, geçen sezon 150 lira olan toriğin çifti 350 liraya, kofananın tanesi 50 lira, lüferin kilosu ise 50 liraya yükseldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su Ürünleri Halinden derlediği bilgilere göre, bu sezon denizlerde yaşanan balık azlığının ardından, havaların soğumasıyla balık fiyatları cep yakmaya başladı.

Özellikle son günlerde fiyatlarda iki kata yaklaşan artış, vatandaşın balık tezgahlarını teğet geçmesine yol açtı. Fiyattaki aşırı yükselme talep azalığı yaşatırken tezgahları boşalmayan balıkçılar da zor günler geçiriyor.  Hamsi, istavrit ve uskumrunun kasa, lüfer, palamut ve torik gibi balıklarınsa tane fiyatı altınla yarışırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Halinde fiyatı en yüksek ürünlerden torikin çifti çeyrek altın fiyatını geçti.
Geçen sezon 150 lira civarında alıcı bulan torikin çifti bugünlerde 350 liraya satılıyor. Lüfer ve kofana artık tane olarak satılırken bir adet kofana için vatandaşların 50 lira ödemesi gerekiyor.

 

 
Etiketlerbaıktörik
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