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Balık çiftliği patladı 80 ton çipura kaçtı

Karaburun Küçükbahçe açıklarında faaliyet gösteren bir balık üretme çiftliği şirketine ait havuz patladı.

27 Ocak 2018 Cumartesi 08:20
Balık çiftliği patladı 80 ton çipura kaçtı

Karaburun Küçükbahçe açıklarında faaliyet gösteren bir balık üretme çiftliği şirketine ait havuz patladı. Yaklaşık 80 ton çipura ve levrek kaçtı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımları gören olta tutkunları Küçükbahçe’ye akın etti. Sahil, kıyı balıkçıları ile dolarken Manisa ve Akhisar gibi uzak noktalardan da gelenlerin olduğu öğrenildi. İzmir’in Karaburun ilçesine ait Küçükbahçe mahallesi açıklarında konuşlanan balık çiftliği havuzlarından bir tanesi bu sabaha karşı şiddetli rüzgar nedeniyle patladı. Havuzda bulunan 80 ton ağırlığındaki çipura ve levrek cinci üretme balıkları denize kaçtı. Durumun sosyal medyada paylaşılmasıyla Küçükbahçe oltacı akınına uğradı. Tüm sahili kaplayan otla balıkçıları, attığı her olta ile balık yakalamayı başarırken, kovalar doldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle dün gece dağıldığı öğrenilen balık havuzunun bulunduğu Küçükbahçe Koyu’ndan çıkmayan üretme balıkları, amatör olta balıkçılarını sevindirdi. Balık üretme şirketinin adı öğrenilemezken, bölgeye akın sürüyor.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 08:20
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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