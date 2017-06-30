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Balık avlarken ağa takılıp boğuldu
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde baraj gölünde balık avlayan genç boğularak yaşamını yitirdi.
30 Haziran 2017 Cuma 11:31
Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 11:31
Osmaniye Kadirli
boğulma
ağ
balık
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