Balık avlamaya gittiler, canlarından oldular

Olay, Saimbeyli İlçesi Karakuyu Mahallesinde bulunan Göksu ırmağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Akbolat ve Ali Duran motosikletle balık avlamak için ırmağa gitti.

Daha sonra ırmağa giren Akbolat ve Duran’dan haber alamayan yakınları, iki arkadaşı aramaya çıktı. Duran ve Akbolat’ın ırmağa girdiği yerde motosiklet ve elbiselerini bulan yakınları durumu hemen jandarmaya bildirdi.

Ekipler, iş makinasıyla ırmağın yönünü değiştirerek aramaya başladı. Arama sırasında ekipler, Akbolat ve Duran’ın cesetlerini suya girdikleri yerin yaklaşık 100 metre ilerisinde buldu.



