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'Balık adam' dedikleri bu olsa gerek!
Suya dalıp yakaladıkları balıkları bir bir üzerlerinden çıkaran vatandaşlar kameraya böyle yansıdı...
17 Ağustos 2017 Perşembe 21:33
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 21:33
balık adam
dalgıç balıkçılar
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