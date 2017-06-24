Balığı Kartal'a kaptırdı

Kanadalı Ashton Phillips'in British Columbia eyaletinde balık avlama çabası belki başarısızlıkla sonuçlandı. Ancak kamerasıyla asla tahmin edemeyeceği bir anı görüntüledi. Vancouver Island'da pisi balığı tutmaya uğraşan balıkçı, yem olarak da somon kullanmaya karar verdi.

Philips, sosyal medyada, televizyon kanallarında ve medya kuruluşlarının internet sitelerinde yayımlanan görüntüleri şu cümlelerle anlattı: "Somon parçalarını kesiyordum ve kestiğim parçalardan birini, botun motoru üzerine koymuştum. Daireler çizen kartalı fark ettim; kıyıda yalnız başınaydı... Fotoğrafını çekmek için kameramı çıkarıyordum. Tam bu sırada kartal aniden tekneme doğru yöneldi. O kadar hızlıydı ki, balığı kapıp gidene kadar onun balığı hedeflediğini anlamamıştım bile. Benim için gerçeküstü bir deneyimdi."

O esnada yavaş çekimde olan kamerasıyla tüm olayı görüntüleyen Phillips, kaydettiği videoyu Facebook üzerinden paylaşıp on binlerce beğeni alınca, video yayılarak birçok platformda paylaşıldı.