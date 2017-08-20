Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

BAL’da Ziraat Türkiye Kupası heyecanı

Bu yıl Yalova’yı Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) 12. grupta temsil edecek olan Altınova Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası sınavına çıkacak.

20 Ağustos 2017 Pazar 16:05
BAL’da Ziraat Türkiye Kupası heyecanı

Altınova Belediyespor, 22 Ağustos Salı günü saat 16:00’da Altınova Belediyesi Hersekzade Ahmet Paşa Stadı’nda Bozöyük Vitraspor ile Ziraat Türkiye Kupası 1. tur mücadelesi verecek.

Altınova Gençlik Ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Sait Başaran, Türkiye Kupası maçına yönelik gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade ederek tüm Yalovalıları bu önemli maçta Altınova Belediyespor’u destekleme çağrısında bulundu.

Bozöyük Vitraspor ile Altınova Belediyespor’un denk iki takım olduğunu söyleyen Altınova Belediyespor Kulüp Başkanı Sedat Ok, “Hedefimiz, iyi bir oyun sergileyerek ilk turu geçmek olacak. Takımımıza ve taraftarımıza güveniyoruz. Dostça, spora yakışır bir mücadele geçmesi önceliğimizdir” dedi.

Bölgesel Amatör Lig’de her sezon şampiyonluk mücadelesi verdiklerini belirten Altınova Belediye Başkanı

Metin Oral, “Bu yıl da hedefimiz şampiyonluk ve Yalova’yı 3. ligde temsil etmek olacak. Tüm çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz. Ziraat Türkiye Kupası’nda da hedefimiz üst turlara kadar gidebilmek. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. İlçe halkımızı da takımımıza destek olmaya çağırıyoruz” diye konuştu.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 16:05
  1. Türkiye
  2. Vitra
  3. Yalova
  4. Altınova
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji İstanbulluları uyardı!
    1. Meteoroloji İstanbulluları uyardı!
    2. İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den..
    3. Gaziantep’teki terör saldırılarının..
    4. Tecrübeli oyuncu tekrar Bilecikspor’da
    5. Başkan Yazgı, vatandaşları ziyaret etti
    6. Eko Şov Bademli yolcusu
    7. Genelkurmay harekete geçti
    8. ABD'de şok eden gelişme! 'Trump'ın..
    9. Erdoğan'dan müjde: Yakın zamanda..
    10. İki aile roketatarla birbirine girdi
    11. Fuarda Gaziemir farkı
    12. Kurbanlık satışları başladı
    13. Barselona’da terör kurbanları için..
    14. Iğdır Emniyet Müdürlüğüne Melih Ekici..
    15. Çermik kaplıcasına 100 milyon TL..
    16. 12 bini aşkın Suriyeli Kurban Bayramı..
    17. Kadınlardan tarhana yapımı eğitimi
    18. Gömeçli üreticiye uluslararası sirke..
    19. "Türkiye’de oynanan futbolun seviyesi..
    20. Kemalpaşa’da ‘Umut Vaad Eden Deha’..
    Yerli otoda mutlu son! 3 dev ortak oluyor
    Yerli otoda mutlu son! 3 dev ortak oluyor
    Protokol kavgasının ardından yeni görevi belli oldu!
    Protokol kavgasının ardından yeni görevi belli oldu!
    Erdoğan görür görmez otobüsten indi
    Erdoğan görür görmez otobüsten indi
    Sürücülerin kafası karışmıştı! Emniyetten hız koridoru açıklaması
    Sürücülerin kafası karışmıştı! Emniyetten hız koridoru açıklaması