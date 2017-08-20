BAL’da Ziraat Türkiye Kupası heyecanı

Altınova Belediyespor, 22 Ağustos Salı günü saat 16:00’da Altınova Belediyesi Hersekzade Ahmet Paşa Stadı’nda Bozöyük Vitraspor ile Ziraat Türkiye Kupası 1. tur mücadelesi verecek.

Altınova Gençlik Ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Sait Başaran, Türkiye Kupası maçına yönelik gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade ederek tüm Yalovalıları bu önemli maçta Altınova Belediyespor’u destekleme çağrısında bulundu.

Bozöyük Vitraspor ile Altınova Belediyespor’un denk iki takım olduğunu söyleyen Altınova Belediyespor Kulüp Başkanı Sedat Ok, “Hedefimiz, iyi bir oyun sergileyerek ilk turu geçmek olacak. Takımımıza ve taraftarımıza güveniyoruz. Dostça, spora yakışır bir mücadele geçmesi önceliğimizdir” dedi.

Bölgesel Amatör Lig’de her sezon şampiyonluk mücadelesi verdiklerini belirten Altınova Belediye Başkanı

Metin Oral, “Bu yıl da hedefimiz şampiyonluk ve Yalova’yı 3. ligde temsil etmek olacak. Tüm çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz. Ziraat Türkiye Kupası’nda da hedefimiz üst turlara kadar gidebilmek. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. İlçe halkımızı da takımımıza destek olmaya çağırıyoruz” diye konuştu.