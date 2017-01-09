Bal ve limonu kaynatarak için bakın ne oluyor

ABD’de bilim üzerine akademik çalışmalar yayınlayan American Chemical Society’nin yaptığı bir araştırmada öksürüğün tedavisinde kullanılan şurupların hastalığın iyileşmesine bir katkıda bulunmadığını bunun yerine bal ve limonu karışımının daha faydalı olacağını söyledi.

yerine bal ve limonu kaynatarak içmenin çok daha faydalı olduğunun altını çizen uzmanlar, “Öksürük şuruplarının hastalığı tedavi ettiğine yönelik inanış tamamen psikolojiktir. Yani bu bir ‘placebo etkisi’ dir. Hastalığı iyileştirmekten ziyade daha iyi ve daha verimli uyumanızı sağlarlar. Onun yerine bal ve limonu kaynatarak için. Ancak bunu 1 yaşından küçük çocuklara vermeyin” ifadelerini kullandı.