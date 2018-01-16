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Bal üreticileri İstanbul’da buluşuyor

Harbiye Askeri Müze’de düzenlenecek olan “Üreticiden Tüketiciye Bal ve Arı Ürünleri İstanbul Günleri”nde İstanbullularla buluşacak.

16 Ocak 2018 Salı 23:05
Bal üreticileri İstanbul’da buluşuyor

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği’nin ev sahipliğinde ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının denetiminde 19-21 Ocak tarihleri arasında Harbiye Askeri Müzesi’nden beşinci kez düzenlenecek olan “Üreticiden Tüketiciye Bal ve Arı Ürünleri İstanbul Günleri”, yine çok sayıda etkinliğe imza atacak.

Geleneksel hale gelen ve her yıl ziyaretçi sayısını ciddi oranda artıran etkinlik öncesi bir açıklama yapan Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, “Bal, tabiat ananın çok özel bir nimeti olmasına karşın yeterince bu üründen faydalanmıyoruz. Türkiye, dünyada çok önemli bir bal üreticisi, dünya çam balı ihtiyacının yüzde 92’i Türkiye’den sağlanıyor. Çam balı ihraç ettiğimiz tek balımız. Ancak önlem alınmazsa bu alanda da sorun yaşayacağız. 2017 yılı üretim rakamları henüz açıklanmadı ancak beklentimiz, bir önceki yılla aynı yani 106 bin tona yakın olacak. Şu anda TAB çatısı altında kayıtlı 60 bin üreticimiz var. Kovan sayımız ise 7.9 milyon. 2018 yılı için hedefimiz; kovan sayısını artırmak yerine kovan başı verimi artırmak olacak. Çünkü flora alanlarımız azalıyor, bu da kovan başına verimi düşürüyor. 2016 yılında ülkemizde kilometrekareye düşen kovan sayısı 8,5 koloniydi. Oysa kovan verimi yüksek ülkelerde bu oran 1 koloni / km2” açıklamasını yaptı.

Bal üreticisi ile tüketicinin hiçbir aracı olmadan buluştuğu etkinlikte, dünyaca ödüllü ballar tanıtılacak. İstanbul Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Umut Eyioğlu ve dernek üyesi ünlü şefler de bal ile farklı yemekler yapacak. Çoğumuzun bildiği yemekler, tarifler dışında ballı döner, ballı börek gibi farklı yemekler de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Ülkenin dört bir yanından gelen üreticiler Ege Bölgesi’nin narenciye balı, Orta Anadolu’nun kırçiçek ve geven balları, Karadeniz’in kestane ve ıhlamur balları, Doğu Anadolu’nun yüksek yayla, kekik ve geven balları, Trakya’nın Ayçiçek balını aracısız olarak satışa sunacak.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 23:05
  1. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği
  2. bal
  3. Ege Bölgesi
  4. Ziya Şahin
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