“Bakü-Tiflis-Kars” demiryolu müjdesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Cumhuriyetin kuruluşu olan 29 Ekim’i, inşallah burada Cumhurbaşkanımızın riyasetinde kutladıktan sonra ertesi gün gidip Bakü’den Bakü-Tiflis-Kars ilk resmi trenini başlatacağız. Kars’ın kurtuluşu olan 30 Ekim’de de bu kadar önemli bir projeye, bu kadar önemli bir tarihe inşallah şahitlik edeceğiz” dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kars’a gelen Bakan Arslan’ı Kars Harakani Havalimanı’nda Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ve il protokolü karşıladı. Buradan beraberindekilerle karayoluyla Sarıkamış ilçesine bağlı Maksutçuk köyüne geçen Arslan, köy yakınlarında düzenlenen Karakurt-Erzurum İl Sınırı 2. Kısım Yolu Temel Atma Töreni’ne katıldı.

BU PROJE OLMAZSA OLMAZ

Bölgedeki bu kadar demiryolu projesinin yanında hızlı tren projesinin olmazsa olmaz olduğunu ifade eden Arslan, şunları kaydetti: “Hızlı tren çalışmaları Erzincan’a kadar devam ediyor. Erzincan-Erzurum-Kars projelerinde de nihai aşamaya geldik. İnşallah oraları da başlattığımızda bu bölgeyi, Kars’ı Erzurum’u hızlı trenle tanıştırıp, hızlı trenle Avrupa’ya kadar gidebilir hale getireceğiz. Havacılık sektöründe önemli mesafeler aldık. 26 havalimanı sayısını 55 çıkardık. Yılda 35 milyon yolcuya hizmet ederken, bu sene rekor kırarak 189 milyon yolcuya hizmet eder hale geleceğiz. 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol varken, bugün 25 bin 553 kilometre yola eriştik. Sene sonuna kadar bunu 26 bin kilometreye eriştireceğiz.”