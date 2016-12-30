Bakü-Tiflis-Kars demir yolunda geri sayım başladı!

Azerbaycan Devlet Demir Yolları, hattın Gürcistan kısmındaki inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde hattın Gürcistan'dan Türkiye sınırına kadar olan bölümünde dizel lokomotiflerle deneme sürüşleri yapıldığı ifade edildi.
Ahılkelek istasyonunda yüklü vagonların tekerlek değiştirme denemelerinin başarılı şekilde yapıldığı vurgulanırken, aynı istasyonda yüksek tonajlı konteynerlerin bir vagondan diğer vagona taşıma işleminin de denendiği aktarıldı.
Proje için geri sayım başladı
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın ortak projesi olan hattın 2017'nin ilk yarısında faaliyete başlaması bekleniyor.