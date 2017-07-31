Baktırlı’nın ova yollarında hummalı çalışma

Turgutlu Belediyesi, çiftçilerin mağdur olmaması adına ova yollarındaki çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından merkeze uzak mahallelerde yürütülen çalışmalarda Baktırlı Mahallesi’nde 10 km’lik ova yolu temizlenip genişletilerek, çiftçilerin ova yollarını kullanırken daha rahat etmelerine imkan sağladı. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, bu yaz da çiftçilere kolaylık sağlamak adına ova yollarında hummalı çalışma yürüttüklerini ifade ederek, çalışmaların devam edeceğini belirtti. Çalışmaları yakında takip eden Baktırlı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Okur da yollardaki düzenlemelerin kendileri adına çok önemli olduğunu belirterek, çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Turgay Şirin’e ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.