Bakmayın güldüğüne! ABD borsalarında 4 günde 5 milyar doları gitti

ABD'de faiz endişeleri kaynaklı başlayan satış dalgasının neden olduğu çöküş, servetlerde de önemli bir erimeye neden oldu.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde yer alan ilk beş ismin toplam serveti 16.3 milyar dolar azalarak 366 milyar dolara geriledi.

Yaşanan çöküş en çok Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u vurdu. Bezos'un serveti 4 günde 5.3 milyar azaldı ve 113.2 milyar dolara indi.

Microsoft Kurucusu Bill Gates yaşanan çöküşte 2 milyar dolar, Berkshire Hathaway Inc. Yönetim Kurulu Başkanı Warren Buffett ise 3 milyar dolardan fazla kaybetti.

Facebook Kurucusu Mark Zuckerberg ise 3.4 milyar dolar kaybetti.

Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin'in toplam kaybı ise 4.1 milyar dolar olarak gerçekleşti.