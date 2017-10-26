Bakliyat devi iflas etti!

Malatyalı Erdoğan Ailesi tarafından 1950’de temeli atılan Sezon Pirinç (Sezon Pirinç Ve Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. A.Ş.) iki yıl kadar önce yaşadığı mali darboğazı aşamayınca mahkemeye başvurmuştu.

İflas erteleme talebinde bulunan şirket, tedbir kararı ile korumaya alınmıştı. Tedbir kararı sonrası şirketin iflas erteleme başvurusu esastan görüşülmeye başlandı. Ancak, geçen 18 Ekim’de İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemesi şirket için iflas kararı verdi.