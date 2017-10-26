Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bakliyat devi iflas etti!

Türkiye bakliyat sektörünün en büyük firmalarından Sezon Pirinç için mahkeme iflas kararı verdi.

26 Ekim 2017 Perşembe 10:48
Bakliyat devi iflas etti!

Malatyalı Erdoğan Ailesi tarafından 1950’de temeli atılan Sezon Pirinç (Sezon Pirinç Ve Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. A.Ş.) iki yıl kadar önce yaşadığı mali darboğazı aşamayınca mahkemeye başvurmuştu.

İflas erteleme talebinde bulunan şirket, tedbir kararı ile korumaya alınmıştı. Tedbir kararı sonrası şirketin iflas erteleme başvurusu esastan görüşülmeye başlandı. Ancak, geçen 18 Ekim’de İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemesi şirket için iflas kararı verdi.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 10:48
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İhracatçılar ‘Rusya’ krizi için Başbakan’a gitti
    1. İhracatçılar ‘Rusya’ krizi için..
    2. Avrupa otomotiv pazarı yüzde 3,6 büyüdü
    3. Vakıf Katılım'dan büyük başarı
    4. Katar’ın başkenti Doha’da eğitim zirvesi
    5. TRJet projesi kapsamında 100 milyon..
    6. İstanbul'da Türklerin ilk izlerine..
    7. Türkiye liderliğinde flaş hamle
    8. Kripto paranın arka planındaki teknoloji
    9. İMSAD Başkanı: Dijital dönüşümle..
    10. Genel Sağlık Sigortasında öğrencilere..
    11. İşte şehidin son görüntüleri - VİDEO
    12. İbadi'den Barzani'nin teklifine şok..
    13. Dünya serbest çalışma ekonomisine..
    14. Logonun nereden alındığını açıkladı
    15. Öğretmene not verme uygulaması nasıl..
    16. İstanbul’da çatışma… Ölü ve yaralılar..
    17. Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18...
    18. Kenyalılar yeniden sandık başına gitti
    19. İstanbul havalimanlarında 9 ayda 71..
    20. Doların maliyeti 2018’de artabilir
    Sözde 'Kürdistan' bayraklarıyla sokaklara çıktılar
    Sözde 'Kürdistan' bayraklarıyla sokaklara çıktılar
    Atilla Taş: Hükümeti seviyoruz
    Atilla Taş: Hükümeti seviyoruz
    Sultan Abdülhamid'in torunundan flaş açıklama
    Sultan Abdülhamid'in torunundan flaş açıklama
    Eğitim bakanı açıkladı: Ders saati süreleri mi kısalıyor?
    Eğitim bakanı açıkladı: Ders saati süreleri mi kısalıyor?
    Erdoğan devreye girdi, serbest bırakıldılar
    Erdoğan devreye girdi, serbest bırakıldılar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.10.2017
    Kilo vermek için 5 altın kural
    Kilo vermek için 5 altın kural
    Araç sahipleri dikkat! Yarın zam geliyor
    Araç sahipleri dikkat! Yarın zam geliyor