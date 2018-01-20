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Bakkaldan aldığı ekmeğin içinden öyle bir şey çıktı ki… Şok oldu!

Denizli'de bakkaldan aldığı ekmekten çay kaşığı çıkan vatandaş, ekmeğin fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafa, "hep ordan al takımı düzersin" ve "bardağı, tabağı da iste" gibi ilginç yorumlar yapıldı.

20 Ocak 2018 Cumartesi 13:56
Bakkaldan aldığı ekmeğin içinden öyle bir şey çıktı ki… Şok oldu!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir vatandaşın sabah kahvaltısı için bakkaldan aldığı ekmeğin içinden çay kaşığı çıktı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Sosyal medyada paylaşılan çay kaşıklı ekmek fotoğrafına "Hep oradan al takımı düzersin" ve "bardağını, tabağını da iste" gibi ilginç yorumlar yapıldı.

Merkezefendi ilçesinde Hallaçlar Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Çağdaş isimli vatandaşın, sabah kahvaltısı için bakkaldan aldığı ekmeğin içinden çay kaşığı çıktı.

Ekmeği iş yerine götüren Çağdaş'ın iş arkadaşları çay kaşıklı ekmeği sosyal medyada paylaştı.

"EKMEĞİ KOPARDIĞIMDA SERT BİR CİSİM OLDUĞUNU FARK ETTİM"

Yetkililere ulaşmak istediğini belirten fabrika işçisi Abdullah Çağdaş " Sabah kahvaltı edip işime gelecektim. Ekmeği kopardığımda sert bir cisim olduğunu fark ettim. Baktım kaşık, ekmek yemeği bıraktım, kahvaltı etmeyi de bıraktım artık başka ne çıkacak diye, sonra geldim iş yerinde arkadaşlarıma anlattım. Arkadaşlar da sosyal medyada paylaştı. Paylaştıktan sonra bir sürü yorumlar aldı. Kimisi elimizin kirli olduğunu yazmış. Biz ekmeği kolay kazanmıyoruz, ekmek parasına saatlerce çalışıyoruz. Böyle yazılması yanlış bir şey. İpler çıkıyor, başka şeyler çıkıyor, onları göz önüne almadık ama, bu boğazımızı yırtabilirdi, midemize oturabilirdi, onun için hakkımızı arıyoruz. Yetkililer isterse veririm" dedi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLADI

Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, olayla ilgili inceleme başlattıklarını ve fırının tespiti için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Karadaban, son günlerde ekmek içinden çıkan maddelerin artması ile ilgili olarak ise Denizli İl Tarım Müdürlüğü ile konu hakkında çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 13:56
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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