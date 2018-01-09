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Bakkal bulduğu not ile şaşkınlık yaşadı

Bilecik'te bir bakkalın kilitsiz dolabından farklı gecelerde izinsiz ekmek alan öğrencilerin daha sonra para bırakıp yazdıkları not, iş yeri sahibini duygulandırdı.

09 Ocak 2018 Salı 09:47
Bakkal bulduğu not ile şaşkınlık yaşadı

Öğrencilerin bıraktığı notun altına bir not ekleyen bakkal sahibi 'Hiç sorun değil devam et' diyerek hakkını helal etti.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, bazı geceler bir bakkalın dolabından izinsiz ekmek alan öğrencilerin daha sonra para bırakıp yazdıkları notla helallik istemeleri, iş yeri sahibine duygulu anlar yaşattı.

ÖĞRENCİLER NOT BIRAKIP PARALARINI BIRAKTI

Eskişehir Caddesi'ndeki bakkal dükkanına gelen Osman Çiftçi, ekmek dolabında 5 lira ve içinde "Abi biz burada öğrenciyiz. Paramızın olmadığı günler buradan izinsiz ekmek aldık. Hakkını helal et. Allah razı olsun dolabı açık bıraktığın için. Aldığımız beşinci ekmek oluyor bu. Paramızı buraya bırakıyoruz." yazılı not buldu.

İSTEDİKLERİ ZAMAN EKMEK ALSINLAR DİYE NOT BIRAKTI

İlçede, emekli olduktan sonra 15 yıldır esnaflık yapan Çiftçi, öğrencilerin çekinmeden ekmek almaya devam edebilmeleri için, bulduğu notun altına "Hiç sorun değil devam et." notunu yazdı.

Çiftçi, yaptığı açıklamada, bu gençlere hakkını helal ettiğini belirterek, atalarından da böyle gördüğünü söyledi.

"Burayı aldığımız günden beri ekmek dolabını hiç kilitlemedik. İlçemizde de bu şekilde yapan çok esnaf arkadaşımız var. İhtiyacı olan çekinmeden alsın." ifadesini kullanan Çiftçi, Osmanlı torunu olarak gördüklerini yaşatmaya çalıştığını kaydetti.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 09:47
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