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'Bakkal amca ayın payasını' diyen sevimli minik

Parkta anne babasıyla oynayan küçük kızın, çikolatalı kek istedikten sonra parasını ödediği anlar kameraya böyle yansıdı...

13 Ağustos 2017 Pazar 02:19
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 02:19
  1. Bakkal amca ayın payasını
  2. sevimli kız
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