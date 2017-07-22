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BAKKA’dan ahşap tekne ve yat festivali

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Kültür Merkezi müdürlüğünce hazırlanan ahşap tekne ve yat Festivali düzenlendi.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:33
BAKKA’dan ahşap tekne ve yat festivali

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Kültür Merkezi müdürlüğü tarafından 15. Ahşap Tekne ve yat Festivali Kurcaşile liman alanında yapıldı. Festivalin açılışına Festivale Bartın il Milletvekili Yılmaz Tunç çok sayıda Kurucaşile halkı katılım sağladı.

Festivalin açılışını Belediye Başkanı Mehmet Zihni Sayın yaptı. Sayın, bu festivalin 15. sini düzenlediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

“Öncelikle festivale gelenlere Hoş geldiniz. 15. sini düzenlendiğimiz festivalimize oldukça coşkulu bir katılım var. Katıldığınız ve katkı sağladığınız için teşekkür ediyorum. Günümüzde sanayileşme ile unutulup giden el sanatlarımızın, yöre halkımızın ve kültürümüzün temsilcisi olarak el sanatlarımızın tanıtılmasını sağlamak ve ustalarımızın el emeği göz nuru ile yapmış oldukları geleneksel ahşap tekne ve yat yapımı sanatımızın ülke genelinde tanıtımını yaparak ülke ekonomisinde hak ettiği yeri almalarını sağlamak ve onları bu konuda desteklemektir. Kurcaşile de bu değerin korunması sahip çıkılması ve gelecek nesillere aktarılması Kurcaşile’yi seven halkımızın görevidir. Yerel yönetim olarak bizler ilçemizin kalkınması gelişmesi ve kültürümüzün korunması için mücadele vermekteyiz. Kurcaşileliler olarak her zaman Kurcaşile’nin kültürüne sahip çıktığımız gibi inşallah bundan sonra da hep birlikte sahip çıkacağız” dedi.

Konuşmaların ardından sahne alan ünlü sanatçı Ramazan Çelik birbirinden güzel parçalarıyla Kurcaşile halkına unutulmaz bir akşam yaşattı.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:33
  1. Karadeniz
  2. Bartın
  3. Batı Karadeniz
  4. Yılmaz Tunç
  5. Ramazan Çelik
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