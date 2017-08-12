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Bakırköy’de canlı canlı fuhuş takibi!

İstanbul Bakırköy’de, Ahlak Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi tutuklandı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 08:29
Bakırköy’de canlı canlı fuhuş takibi!

İstanbulBakırköy’de, birbirleriyle bağlantılı iki ayrı masaj salonunda para karşılığında fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine Ahlak Büro Amirliği harekete geçti. Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; araştırılan masaj salonlarının ruhsatsız olduğunun belirlenmesi üzerine, fuhuş zincirinin nasıl ve kimler tarafından yapıldığını tespit etmek için mahkeme kararı ile teknik-takip başlatıldı. 3 aylık takiplerde 2 farklı masaj salonu ile ilgili ilginç ayrıntılar ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasına giren ayrıntılara göre, iki farklı masaj salonunu Sevgi K. İle Özlem K. yönetiyordu. Kaçak ve ruhsatsız açılan salonlar dışında, her iki patroniçenin ayrıca fuhuş evleri de vardı. Yurtdışından getirilen yabancı uyruklu kadınlar arasında güzel olanları masaj salonlarına, diğerlerini ise fuhuş evlerine gönderiyorlardı.

İNTERNETTEN SAHTE FOTOĞRAFLAR

İki kadının masaj salonları ve fuhuş evlerine müşteri bulmak için eskort sitelerine ilan verdikleri ve ilanlarda model veya güzel kadınların fotoğraflarını kullandıkları belirlendi. Yine aynı amaçla bastırılan kartvizitlerin de elden dağıtıldığı tespit edildi.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 08:29
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