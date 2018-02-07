Bakın o ülkede ne yaptılar

Akaryakıt hırsızlarına ait vana sayısının 2016'da 6 bin 873 olduğu hatırlatılan raporda, geçen yıl yaşanan akaryakıt hırsızlığında 2016'ya oranla ciddi artış olduğu belirtildi.

KAÇAK VANALARLA HIRSIZLIK SÜRÜYOR

Raporda, 10 binden fazla kaçak vana kapatılsa da petrol hattında çok sayıda gizli vananın mevcut olduğu ve akaryakıt hırsızlığının devam ettiği ortaya kondu.

Akaryakıt hırsızlığının her yıl artarak devam ettiği Meksika'da, petrol boru hattında her gün 28 kaçak vana tespit ediliyor.