Bakın o 'hödük' kime sığındı!

Halka ettiği hakaretlerin ardından gözaltı kararı çıkartılan Altıoklar'ın bir ay önce Almanya'ya gittiği ortaya çıktı.

HAİNİN YANINDA

Almanya'ya kaçan Altıoklar'ın Alman yönetmen Katja Deiss'in çektiği ve Alman ARD kanalında yayınlanan belgeselde de röportaj verdiği ve birlikte ekran karşısına geçtiği ortaya çıktı.

'HÖDÜKLERİN ÇAKMA DESTANI'

Mustafa Altıoklar, 'Mestanlara destan yazmışlar. Görgüsüz, kültürsüz hodüklerin çakma destanı. Linç ettiniz gariban çocukları, bir manyağı sultan kılmak için.'sözleriyle büyük tepki toplamıştı.

beyazgazete