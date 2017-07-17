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Bakın o 'hödük' kime sığındı!

Halka ve 15 Temmuz destanına hakaret eden Mustafa Altıoklar'ın cesaretinin sebebi belli oldu.. Mustafa Altıoklar, kendisi gibi halkı aşağılayan Can Dündar'ın yanına yani Almanya'ya kaçtı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:23
Bakın o 'hödük' kime sığındı!

Halka ettiği hakaretlerin ardından gözaltı kararı çıkartılan Altıoklar'ın bir ay önce Almanya'ya gittiği ortaya çıktı.

HAİNİN YANINDA

Almanya'ya kaçan Altıoklar'ın Alman yönetmen Katja Deiss'in çektiği ve Alman ARD kanalında yayınlanan belgeselde de röportaj verdiği ve birlikte ekran karşısına geçtiği ortaya çıktı.

'HÖDÜKLERİN ÇAKMA DESTANI'

Mustafa Altıoklar, 'Mestanlara destan yazmışlar. Görgüsüz, kültürsüz hodüklerin çakma destanı. Linç ettiniz gariban çocukları, bir manyağı sultan kılmak için.'sözleriyle büyük tepki toplamıştı.

beyazgazete

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:23
  1. mustafa altıoklar
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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