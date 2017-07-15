Bakın neden 15 Temmuz'u seçmişler

Sembol ve gizli hesaplamalara büyük önem veren, kritik tüm eylemlerini şifreler kullanarak planlayan kanlı terör örgütü FETÖ’nün, darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz tarihini de rastgele seçmedi.



HAÇLILARIN KUDÜS'Ü İŞGAL ETTİĞİ GÜN



Teröristbaşı Gülen, darbe girişimi için Peygamber Efendimizin Hicret tarihi olan 16 Temmuz’u hedeflemişti. Ancak, hareket saati erkene alınınca başarısız kalkışma, Haçlıların Kudüs’ü işgal ettiği 15 Temmuz’a denk geldi.



FETÖ, milli iradeye yönelik darbe için 16 Temmuz’da hareket edecekti. Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki üniformalı teröristleri, sabah gün ağarmadan tankları, topları ve ağır silahları ile kışlalardan çıkacak, seçilmiş hükümeti devirip ülke yönetimine el koyacaktı. Ancak hain planın deşifre olması üzerine örgüt hareket için daha erken bir saatte düğmeye bastı. Generalinden, uzman çavuşuna kadar TSK içinde yuvalanmış Paralel İhanet Çetesi, benzeri görülmemiş bir şekilde devlete karşı silahlandı. Gerçek vatan evlatları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla ülkesine ve demokrasiye sahip çıkmak için kendini tankların önünde duran 7’den 70’e Türk milleti, uzun soluklu planlanan darbeyi, girişim aşamasındayken şehitler de vererek 21 saat içinde püskürttü.



EMİR SÖZDE MEHDİ’DEN



Örgüte 16 Temmuz tarihinde darbe yapma emrini terörsitbaşı Gülen verdi. Tarih kitaplarına bakıldığında 16 Temmuz 622 Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in Mekke’den Medine’ye ‘Hicret’ini tamamladığı tarihti. Eğer darbe başarılı olsaydı Gülen Türkiye’ye dönüşünü ‘Hicret’ ilan edecekti. Emre Uslu’nun da aralarında bulunduğu bazı FETÖ’cüler de sosyal medya hesaplarından, Türkiye’ye dönüş tarihlerini Temmuz 2016 olarak duyurmuştu.



HAİNCE SALDIRDILAR



Sabaha karşı planlanan kalkışma erken saate çekilince, takvimler 15 Temmuz’u gösterdi. Bu günün tarihteki karşılığı ise Hristiyan ordusunun, on binlerce Müslüman’ın katledildiği 1. Haçlı Seferi’nde Kudüs’ü işgaliydi. Türk milletine karşı harekete geçmek için ‘Hicret’ tarihini seçen teröristbaşı Gülen’in darbe girişimi, aynı zihniyeti taşıdığı Haçlı ordusunun 1099 yılındaki kanlı Kudüs saldırısını düzenlediği tarihe denk geldi.