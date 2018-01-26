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Bakın ne yapıyoruz... Teröristleri şaşırtmak için...

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afrin’deki “Zeytin Dalı Harekatı”na bakanlık olarak destek verdiklerini belirterek, “Silahlı orman muhafızlarımız ve 60 iş makinemiz TSK’nın emrinde” dedi.

26 Ocak 2018 Cuma 11:38
Bakın ne yapıyoruz... Teröristleri şaşırtmak için...

Bakan Veysel Eroğlu başta Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı olmak üzere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Eroğlu özetle şunları söyledi:

“Birkaç tane milli olmayan unsur dışında herkes harekatı destekliyor. Ayrıca, askerlerimizin adeta eğlenceye gider gibi şehadete koşması bir gurur vesilesi.

Bu harekâta bakanlık olarak destek veriyoruz. Silahlı orman muhafızlarımız var. Araç gereç açısından da üst noktalardayız. Bir seferberlik halinde şu anda bölgede 60 iş makinemiz TSK’nın emrinde. Hatta gece gündüz çalışıyorlar. Sınır güvenliğimiz için büyük betonarme paneller konuluyor.

Teröristleri şaşırtmak için bu beton bariyerler kaldırdık. Afrin’den teröristler Asi Nehrini geçerek Amanos dağlarına gidiyorlardı. Biz oraya çok devasa bir sedde yapıyoruz. Bu sedde, geçişleri zorlaştıracak. İnşaatı da başladı...

ASKERLERİMİZ DİŞİNİ SIKSIN

Harekâtın yürütüldüğü bölgede kısım kısım sis ve yağmur var. Cuma günü (bugün) yağış görülüyor. Sıcaklıklar düşük. Özellikle cumartesinden itibaren yağışlı hava gidecek, hava açacak. Bu durumda esas oradaki teröristler zor durumda kalacak. Burseya Dağı’ndaki sis de kalkacak. Askerlerimizden şunu istiyorum, dişlerini sıksınlar. Meteoroloji orada gözlem yapıyor, tahminler bildiriliyor. Çünkü top atışlarında, hava harekâtında vs. meteorolojik bilgileri devamlı olarak veriyoruz.”

Veysel Eroğlu, bakanlığının sadece Afrin’de değil, Doğu ve Güneydoğu’da yürütülen terör operasyonlarında da güvenlik güçlerine araç desteği sağladığını belirtti. Eroğlu şöyle konuştu: “Diyarbakır, Sur, Nusaybin ve Kato Dağındaki faaliyetler için de bakanlık çalışmalar yaptı. Sur içinde bir takım yığınaklar yapılmış. Onların temizlenmesi gerekiyordu. Nusaybin’de Sur’da araçlarımız yakıldı. Geçtiğimiz gün yine bir aracımız sınırda isabet aldı, yandı. İki tane de gazimiz var.”

 

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 11:38
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