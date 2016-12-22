Bakın ne rozet takmış

Eklenme: 22 Aralık 2016, 17:51
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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesiyle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Altıntaş'ın suikastın gerçekleştiği yere dikkat çekmeden girmek için koruma polisi rozeti taktığı da belirlendi.
Öte yandan gözaltına alınan suikastçının ailesi serbest bırakıldı. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 aralık'ta Çankaya Çağdaş sanatlar Merkezi'nde sergi açılışında öldürülmüştü.
Tetikçi çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş (22) serginin yapılacağı merkezin yanındaki otelde 5 gün önce yer ayırtmıştı. suikast günü de otele giriş yapmıştı.
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