Bakın hangi hastalığa neden oluyormuş!

Dr. Yavuz Dizdar, hazır yoğurtlarla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte doktordan yoğurt hakkındaki o açıklamalar…

Dr. Dizdar, kanser hastalığının her geçen gün artığını belirterek,



"Etrafımızda her gün birisine kanser teşhisi konulduğunu duyuyoruz. Uzmanlar, kanserdeki bu kadar yoğun bir artışı yalnızca sigara, alkol ve obezite ile açıklamanın mümkün olmadığını düşünüyor.

Markette ve bakkalda satılanlar yoğurt değil!

Ülkemizde yoğurt çok fazla tüketilen ve sağlıklı beslenmeyi sağlamak için önemli besinler arasında yer alıyordu. Ancak uzmanlar markette ve baklarda satılan yoğurtların sağlığımızda büyük tehlike oluşturduğunu belirtiyorlar.

Dolapta bekletildiğinde kolay kolay bozulmuyor

Bir gıdanın bozulma biçiminin dönüşmüş olması, ekşimenin ötesinde küflenmeyi bile atlıyor olması, içerikte çok fazla değişiklik yapıldığını gösterir.



Kimse kusura bakmasın. Bunlar yoğurt değil." Kendisinin bu konuda eleştirileri gündeme getirdiğinde bazı endüstriyel yoğurt üreticilerinden, "Hocam size bozulmayan yoğurt verdik daha ne istiyorsunuz" diyenlerin olduğunu dile getirdi.