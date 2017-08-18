Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bakın hangi hastalığa neden oluyormuş!

Uzmanlar, her gün tüketilen yoğurdun zararlı olduğunu açıkladılar. Onkoloji uzmanlarının yoğurt hakkında yaptığı açıklamalar ise pek de iç açıcı değil.

18 Ağustos 2017 Cuma 10:37
Bakın hangi hastalığa neden oluyormuş!

Dr. Yavuz Dizdar, hazır yoğurtlarla ilgili açıklamalarda bulundu.  İşte doktordan yoğurt hakkındaki o açıklamalar…

Dr. Dizdar, kanser hastalığının her geçen gün artığını belirterek,

"Etrafımızda her gün birisine kanser teşhisi konulduğunu duyuyoruz. Uzmanlar, kanserdeki bu kadar yoğun bir artışı yalnızca sigara, alkol ve obezite ile açıklamanın mümkün olmadığını düşünüyor.

Markette ve bakkalda satılanlar yoğurt değil!
Ülkemizde yoğurt çok fazla tüketilen ve sağlıklı beslenmeyi sağlamak için önemli besinler arasında yer alıyordu. Ancak uzmanlar markette ve baklarda satılan yoğurtların sağlığımızda büyük tehlike oluşturduğunu belirtiyorlar. 

Dolapta bekletildiğinde kolay kolay bozulmuyor
Bir gıdanın bozulma biçiminin dönüşmüş olması, ekşimenin ötesinde küflenmeyi bile atlıyor olması, içerikte çok fazla değişiklik yapıldığını gösterir.

Kimse kusura bakmasın. Bunlar yoğurt değil." Kendisinin bu konuda eleştirileri gündeme getirdiğinde bazı endüstriyel yoğurt üreticilerinden, "Hocam size bozulmayan yoğurt verdik daha ne istiyorsunuz" diyenlerin olduğunu dile getirdi.

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 10:37
  1. kanser
  2. yoğurt
  3. onkoloji
  4. SAĞLIK Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'de bir istifa daha
    1. AK Parti'de bir istifa daha
    2. Elazığ'da Harput kazılarında insan..
    3. AK Parti'de bir il başkanı daha istifa..
    4. Adalet Bakanı'ndan burka eylemine kapak!
    5. Kayseri'de kız meselesi yüzünden..
    6. Ağır sözler! 'Bavullarını vereceksin..
    7. Barcelona'dan son dakika haberi! Biri..
    8. Rusya'dan yeni hamle! Türkiye'de..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz..
    10. Bakın hangi hastalığa neden oluyormuş!
    11. Erdoğan sürekli dile getiriyordu! Ve..
    12. Skandal hata! İlk maçı kabus oldu
    13. Konya'da alkolün etkisiyle direksiyon..
    14. Yemenli kadın çocukları için böbreğini..
    15. İstanbul Şişli'de silahlı saldırı: 1..
    16. Kurulan şirket sayısı düştü
    17. 10.000'den fazla Samsung Galaxy Note 4..
    18. Pastaneden alıyoruz ama...
    19. Alman ordusunda Nazi incelemesi!
    20. Düzce’de sokak ortasında tekme tokat..
    Mahalle karıştı… Tekme tokat birbirlerine girdiler! ‘Burada ezan okuyamazsınız’
    Mahalle karıştı… Tekme tokat birbirlerine girdiler! ‘Burada ezan okuyamazsınız’
    ABD'den açıklama: Eğer doğruysa...
    ABD'den açıklama: Eğer doğruysa...
    "Dikkat… Kılıçdaroğlu tutuklanmak istiyor"... Nuh Albayrak'tan dikkat çeken yazı
    "Dikkat… Kılıçdaroğlu tutuklanmak istiyor"... Nuh Albayrak'tan dikkat çeken yazı
    Meral Akşener, o isimlere teklif götürdü
    Meral Akşener, o isimlere teklif götürdü