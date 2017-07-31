Bakın, esir askerlere nasıl davranmışlar
Afganistan İslam Emirliğine bağlı yayın organı olan El-Amara tarafından servis edilen görüntülerde Paktiya ili Canihel ilçesi'ndeki saldırıların görüntüleri servis edilirken, saldırılarda ele geçirilen mühimmat ve askeri malzemelerin yanısıra esir askerlerede yer verildi.31 Temmuz 2017 Pazartesi 18:04
Saldırılarda çok sayıda silah, mühimmat ve askeri araç ele geçirilirken, 15 Afgan ordu mensbuda esir alındı.
El-Amara'nın paylaştığı videonun 2. bölümünde askerlere Taliban mensubları tarafından uzunca bir konuşma yapılırken, konuşma esnasında esirlerin Taliban'ı iyimser olarak karşıladıkları ve ''Allahu Ekber'' dediği gözlemlendi.
Taliban tarafından yapılan konuşma esnasında askerlerin serbest bırakıldığı yahut serbest bırakılacağı bildirildi.
ıslahhaber