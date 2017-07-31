Bakın, esir askerlere nasıl davranmışlar

Saldırılarda çok sayıda silah, mühimmat ve askeri araç ele geçirilirken, 15 Afgan ordu mensbuda esir alındı.

El-Amara'nın paylaştığı videonun 2. bölümünde askerlere Taliban mensubları tarafından uzunca bir konuşma yapılırken, konuşma esnasında esirlerin Taliban'ı iyimser olarak karşıladıkları ve ''Allahu Ekber'' dediği gözlemlendi.

Taliban tarafından yapılan konuşma esnasında askerlerin serbest bırakıldığı yahut serbest bırakılacağı bildirildi.

ıslahhaber