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Erzurumluların 'Yılbaşında ne yapacaksınız' sorusuna verdikleri harika cevaplar

Erzurum'da vatandaşlara yılbaşında ne yapacakları soruldu. İşte Anadolu insanımızın bu soruya verdikleri cevaplar..

26 Aralık 2017 Salı 01:01
Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 01:01
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